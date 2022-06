A casa tutti bene 2: cosa sappiamo sulla nuova stagione della serie tv

Con un post su Instagram il regista ha annunciato l'inizio delle riprese del secondo ciclo di episodi dello show che ha vinto il Nastro d'Argento. Le nuove puntate in tv prossimamente Condividi

I Ristuccia e i Mariani torneranno presto a raccontarsi sul piccolo schermo, protagonisti della seconda stagione di A casa tutti bene - La serie, reboot dell'omonimo lungometraggio di Gabriele Muccino prodotto per il grande schermo nel 2018.

approfondimento Nastri d’Argento, A casa tutti bene miglior serie Il regista che si è messo alla prova con successo nella serialità ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale l'avvio delle riprese delle nuove puntate in cui saranno mostrati gli sviluppi di quanto narrato negli otto episodi della prima stagione, diffusi a partire dallo scorso dicembre e attualmente disponibili in esclusiva su Sky Serie e NOW.

Smaltiti i festeggiamenti legati alla vittoria del Nastro d'Argento per le serie televisive, dove lo show di Muccino si è accaparrato il premio come Miglior serie della stagione 2022 (ex aequo con Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek), il regista romano ha comunicato ai fan l'inizio dei lavori per la stagione numero due che potrebbe approdare in tv tra meno di un anno.



Gabriele Muccino e lo sviluppo di una storia a puntate approfondimento A casa tutti bene, la recensione della prima serie di Gabriele Muccino Mentre il pubblico continua a scoprire la stagione di debutto di A casa tutti bene - La serie, Gabriele Muccino è già concentrato sul capitolo seguente della sua storia originale rimaneggiata per adattarsi ai tempi dilatati della narrazione a puntate, più adatta, a mostrare tutte le sfumature dei comportamenti umani che sono il campo d'azione prediletto dell'acclamato autore cinquantacinquenne. Il regista, premiato quattro volte col David di Donatello e tre volte col Nastro d'Argento per le sue pellicole, ha dimostrato di poter lavorare ad altissimi livelli anche per la tv che gli offre la possibilità di approfondire i personaggi come non riuscirebbe a fare nel tempo a disposizione al cinema senza perdere la sua cifra stilistica: emotiva, forte, nervosa e appassionante.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV 'A casa tutti bene', il cast della serie tv di Gabriele Muccino. FOTO Francesco Acquaroli, Laura Morante, Emma Marrone, e tanti altri: ecco il cast di 'A casa tutti bene', la prima serie tv di Gabriele Muccino, 'reboot' del film del 2018, prossimamente su Sky e NOW TV Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) è Alba Ristuccia. Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra - la serie, Alfredino – Una storia italiana) è Pietro Ristuccia. Paola Sotgiu (Suburra – La serie) è Maria Ristuccia (in Mariani).

A casa tutti bene 2: cosa sappiamo approfondimento A casa tutti bene, le differenze tra il film e la serie tv Muccino ha anticipato che al centro della seconda stagione di A casa tutti bene - La serie ci saranno i personaggi introdotti nella prima più alcune new entry. Insieme, manderanno avanti le storyline avviate nella prima, tra cui: la battaglia tra Paolo (Simone Liberati) e la sua ex moglie per la custodia del piccolo Giovanni, gli esiti dell'incidente d'auto che ha coinvolto Ginevra (Laura Andriani), la futura moglie di Carlo (Francesco Scianna) e - non meno avvincente - il segreto dietro il ritrovamento di uno scheletro nel giardino della villa di Orbetello, traccia di un delitto di almeno trent'anni prima.

Oltre allo scatto di Muccino che svela uno scenario del nuovo set allestito al Gianicolo, nella Capitale, non ci sono al momento altre anticipazioni su A casa tutti bene 2 che potrebbe confermare il numero di puntate della prima stagione (otto, per una durata totale di quattrocentoventi minuti). Lo show è prodotto da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group.