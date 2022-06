Perché non l'hanno chiesto a Evans, su Sky dal 25 giugno. Il trailer

Il racconto di Agatha Christie, diretto da Hugh Laurie, in una miniserie irresistibilmente british dal cast stellare. Disponibile on demand in binge watching su Sky Investigation e NOW Condividi

Firmati da Hugh Laurie, l’indimenticabile Gregory House di Dr. House – Medical Division, che della miniserie è anche produttore esecutivo e interprete, dal 25 giugno su Sky e in streaming su NOW saranno disponibili tutti gli episodi di Agatha Christie - Perché non l'hanno chiesto a Evans?, nuovissimo adattamento seriale dell’omonimo racconto del 1934 della regina del giallo, Agatha Christie.

Agatha Christie - Perché non l'hanno chiesto a Evans?, la trama La miniserie, spiccatamente e irresistibilmente british, segue gli amici Bobby e Frankie mentre affrontano un pericoloso viaggio dal Galles all'Inghilterra nel tentativo di dare una risposta alla domanda: "Perché non l'hanno chiesto a Evans?", le ultime misteriose parole dette a Bobby da un uomo in fin di vita in cui si era imbattato per caso su una spiaggia della costa settentrionale del Galles.

AGATHA CHRISTIE - PERCHÉ NON L'HANNO CHIESTO A EVANS?, IL CAST I due protagonisti sono interpretati dai giovani e già affermati Will Poulter (Black Mirror) e Lucy Boynton (The Ipcress File), affiancati da un cast stellare di comprimari, tra cui Conleth Hill (Game of Thrones) nei panni del Dr. Alwyn Thomas e addirittura Emma Thompson (Years and Years) e Jim Broadbent (Bridget Jones) in quelli di Lady e Lord Marcham. Nel cast anche Hugh Laurie, Maeve Dermody, Daniel Ings, Jonathan Jules, Alistair Petrie, Nicholas Asbury, Morwenna Banks, Richard Dixon, Benedict Wolf, Nia Trussler Jones e Christian Patterson.

SINOSSI

"Perché non l'hanno chiesto a Evans?", queste le ultime parole pronunciate da un uomo in fin di vita sulla spiaggia di Marchbolt, sulla costa settentrionale del Galles. L'unico è testimone è Bobby Jones, congedato dalla Royal Navy e tornato nella sua città natale, dove si destreggia tra un lavoretto e l'altro, in compagnia di Frankie Derwent, amica d'infanzia rincontrata dopo dieci anni. I due amici, armati di curiosità e guidati da una foto ritrovata da Bobby in tasca al morto, decidono di intraprendere un rischioso viaggio in Inghilterra, con un unico obiettivo: scoprire cosa si cela dietro quella criptica domanda. Così facendo, però, si ritroveranno faccia a faccia con un pericoloso assassino...