Blocco 181 (LO SPECIALE – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE) è una storia di criminalità, una storia di rivalità e guerre tra bande. Ma è anche, forse soprattutto, una storia d’amore. Di un amore non convenzionale, senza barriere né regole. Un amore che è attrazione, passione, comprensione, incontro. Quello tra Bea, Ludo e Mahdi, tre personaggi che vengono tra mondi diversi ma che finiscono per unirsi in una sola cosa. Gli attori Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero, ne parlano nel video che potete vedere in alto su questa pagina.

Bea, Ludo e Mahdi sono "tre ragazzi di provenienza molto diversa, di mondi molto diversi che si incontrano e si scontrano anche se praticamente si sfiorano vivendo in una città piccola come Milano – spiega il regista Giuseppe Capotondi – un mondo che cercano di separarli continuamente in questa sorta di movimento ad elastico tra questa forza centripeta che è l'amore e questa forza centrifuga che è invece il mondo da cui provengono".

Laura Osma (Bea) utilizza la metafora degli elementi per raccontare questi personaggi: "Mahdi è la terra, cerca di far stare coi piedi per terra sia Bea sia Ludovico. Ludovico è l'aria, si lascia trasportare da qualsiasi decisione si prenda, ha il suo punto di vista ma è molto più fluido. Bea è sicuramente il fuoco, impulsiva testarda, si infiamma in qualsiasi momento, lotta per quello che crede e per quello che sente. Quando si uniscono si crea una situazione di calma tra loro in cui si può discutere e negoziare, e se manca uno di loro è come se mancasse qualcosa".

Per Alessandro Piavani (Ludo), quello tra loro "è un amore puro, libero da qualunque regola di genere, molto fluido, ed è molto naturale. Il bello di come loro si innamorano e come prendono coscienza di questa loro forza, di questo amore a tre, è tutto molto naturale. Senza questo amore loro non riescono ad avere un senso". Un "amore non descritto – aggiunge Andrea Dodero (Mahdi) - non incasellabile, succede e basta. L'importante è stare a tre, c'è energia, c'è amore tra di noi, c'è bellezza. Si sorride guardando questi tre".