La Fortuna è diretta dal premio Oscar Alejandro Amenabar e racconta la storia di Alex Ventura, giovane e inesperto diplomatico, che suo malgrado si trova a gestire una missione che sembra impossibile: recuperare il tesoro sottomarino trovato dall'avventuriero Frank Wild . L'uomo, infatti, aveva fatto la preziosa scoperta sul fondale dell’Atlantico, all’interno de La Fortuna, nave spagnola affondata dalla marina britannica nelle acque portoghesi nel 1804. Il governo spagnolo rivendica il tesoro , scovato nelle proprie acque, e invia in missione Nella Ventura, aiutato dalla funzionaria del Ministero della Cultura Lucia e da Jonas Pierce, un avvocato appassionato di storie di pirati. La sceneggiatura della serie è basata sulla famosa graphic novel di Paco Roca e Guillermo Corra, che a sua volta raccontava la vera storia della Nuestra Senora de las Mercedes, una fregata spagnola affondata nel 1804 dalla Marina britannica e recuperata nel 2007 da una compagnia della Florida. Il governo spagnolo fu impegnato per anni in battaglie legali volte a recuperare il tesoro. La miniserie è co-prodotta da Mod Pictures e Agorà di Alejandro Amenabar. I protagonisti della serie sono Alvaro Mel nei panni di Alex Ventura, mentre Frank Wild ha il volto di Stanley Tucci . Lucia è invece interpretata da Ana Polovosa mentre Jonas Pierce ha il volto di Clarke Peters.

La Fortuna, le parole dei protagonisti

“Chi non vorrebbe fare un film o una serie tv così, che abbia il fine di divertire e regalare leggerezza al pubblico?” ha detto il regista Alejandro Amenábar, noto per film come The Others e Mare dentro, alla prima esperienza in una serie tv. “La Fortuna mi ha permesso di fare un salto nel passato e di sfruttare tutto il cinema che amavo da bambino, i film di Steven Spielberg o di James Cameron… E come in ogni storia di avventura c’è molto umorismo, qualcosa che fa parte di me ma che non ho messo mai nei miei film. Grande entusiasmo anche da parte di Stanley Tucci, star del cinema americano. “Il mio personaggio è singolare. All’inizio sembra un vero pirata ma poi ha una svolta inattesa. E la chance di lavorare con un grande come Amenábar non capita a tutti. Una vera... fortuna!”.