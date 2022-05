Durante il National Streaming Day del 20 maggio scorso, la Disney+ ha rilasciato un nuovissimo trailer e la key-art di Baymax!, la serie televisiva prodotta dai Walt Disney Animation Studios. In esclusiva sulla nota piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), a partire dal 29 giugno prossimo, il divertente robot gonfiabile tornerà a far ridere i suoi fan , impegnato in quello che gli riesce meglio: aiutare gli altri, perché “Il lavoro da supereroe non finisce mai!”

Le dichiarazioni di Don Hall

Il regista Don Hall, Premio Oscar per Big Hero 6, in occasione dell’Investor Day della Disney ha dichiarato: “In ogni puntata incontriamo un nuovo personaggio, un paziente che Baymax, a modo suo, cercherà di aiutare. Ho pensato che fosse divertente ideare un a serie tv per Disney+, in cui Baymax interagisce con delle persone normali. In realtà potremo esplorare non solo San Fransokyo, ma anche altre città. In ognuno dei sei episodi, il robot gonfiabile vuole solo dare una mano qualcuno che, la maggior parte delle volte, non vorrebbe essere aiutato. Cerca di risolvere un problema fisico che ha identificato ma, nel processo di guarigione, Baymax va a toccare un aspetto più emotivo e profondo, fino a rivoluzionare quasi completamente il suo ruolo.”