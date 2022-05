Solo per passione, Letizia Battaglia è una miniserie in due puntate dedicata alla celebre fotografa e fotoreporter palermitana, recentemente scomparsa. La fiction Rai racconterà la vita della donna, sempre in prima linea per raccontare la mafia e le ingiustizie e andrà in onda domenica 22 e lunedì 23 maggio. Vediamo chi saranno gli attori principali del cast