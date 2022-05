I fan di Star Wars possono gioire per i nuovi progetti che, molto presto, vedranno sul piccolo schermo. In ordine di tempo, il prossimo venerdì 27 maggio sbarca su Disney + Obi-Wan Kenobi, serie tv incentrata appunto sull’eroe interpretato da Ewan McGregor . A seguire ecco Andor, un’altra serie tv prequel questa volta con protagonista il personaggio dell’attore Diego Luna , che abbiamo visto sul grande schermo in Rogue One: A Star Wars Story nel 2016. Sarà poi il turno della terza stagione di The Mandalorian, sempre con Pedro Pascal come attore principale, poi spazio anche ad Ahsoka Tano, serie tv dedicata alla famosa Jedi “grigia” interpretata ancora da Rosario Dawson . Infine, prevista anche la serie tv The Acolyte basata sugli Accoliti. A parte l’opera su Obi-Wan Kenobi, non sono ancora state rese note le date precise dell’uscita delle altre serie tv, sebbene l’arco temporale sia tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Quali sono i piani di queste prossime serie tv?

La rivista Vanity Fair ha provato a rivelare in anteprima alcuni dettagli sulle prossime serie tv dedicate al mondo di Star Wars. Innanzitutto, la copertina di giugno è stata dedicata a quattro personaggi della saga, per la precisione Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Ahsoka Tano (Rosario Dawson), The Mandalorian (Pedro Pascal) e Andor (Diego Luna). Gli attori sono raffigurati con i loro vestiti di scena e le loro armi canoniche, come ad esempio la spada laser di Obi-Wan Kenobi, oppure Ahsoka che impugna ben due spade laser o ancora The Mandalorian con l’elmo sotto braccio. Lo scatto è stato effettuato dalla famosa fotografa Annie Liebovitz. Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha dichiarato che queste serie tv saranno collegate tra loro, facendo così parte di un’unica storia un po’ come avvenuto per i film sul grande schermo. La Kennedy, inoltre, ha aggiunto: “Abbiamo capito che questo era il momento per un nuovo capitolo di Star Wars e che dovevamo lavorare per creare un qualcosa di diverso. Chiunque entri nell’universo di Star Wars, inoltre, deve sapere che si tratta di un impegno di tre, quattro o cinque anni”.

Dichiarazioni che lasciano ben sperare i fan, che potrebbero vedere per i prossimi cinque anni altre serie tv o film basate sull’universo di Star Wars.