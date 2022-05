Hayden Christensen parla dell’emozione provata nel tornare Darth Vader

Una grande emozione, che non riesce a nascondere, quella del divo Hayden Christensen, impegnato per mesi sul set della serie Obi-Wan Kenobi. A 17 anni dalla trilogia diretta da George Lucas, e 10 anni dopo i drammatici eventi accaduti in Star Wars: La Vendetta dei Sith, il malvagio Signore sta per tornare. Hayden Christensen ha condiviso le sue emozioni nel riprovare il costume di scene di Darth Vader: “È stato incredibile, davvero surreale. Indossarlo ancora ha fatto scaturire dentro di me tante emozioni. È bellissimo poterlo usare di nuovo ed è un grande onore. Soprattutto, è stato molto divertente.”