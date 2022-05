Jackass, una nuova serie TV è in lavorazione

Per la gioia dei fan del franchise più folle che esista, è stato annunciato che in casa Paramount+ è in lavorazione un nuovo capitolo della serie televisiva diventata leggendaria su MTV, dove è andata in onda con tre stagioni dal 2000 al 2001. Uno show che dal piccolo schermo è passato poi al grande, inaugurando la fortunata serie cinematografica. Ora gli stuntman burloni e dall'animo rock 'n' roll tornano anche alla loro prima vocazione: la TV

Una nuova serie televisiva di “Jackass” è in lavorazione in casa Paramount+. La notizia entusiasma gli animi dei tantissimi fan del franchise più folle che esista.



Arriverà presto quindi un nuovo capitolo della serie televisiva diventata leggendaria su MTV, dove è andata in onda con tre stagioni dal 2000 al 2001. Uno show che dal piccolo schermo è passato poi al grande, inaugurando anche la fortunata serie cinematografica. Ma non solo: Jackass ha oltrepassato la cornice di entrambi gli schermi, diventando un vero e proprio fenomeno di costume.

Da una costola del programma televisivo originale sono poi partite diverse serie spin-off (tra cui "Wildboyz" e "Viva La Bam”) e numerosi film, di cui quattro sono i principali del franchise.

Dopo l’enorme popolarità riscossa dall’ultimo titolo, "Jackass Forever”, i creatori originali della saga e Paramount hanno capito che c'è ancora parecchio terreno fertile perché le follie inaugurate da Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius & Co. affondino nuovamente le radici.



"Sulla base del successo di 'Jackass Forever', stiamo lavorando con i creatori per continuare la partnership con una nuova serie, portando ancora più ridicole follie direttamente su Paramount+", ha dichiarato martedì 3 maggio il CEO di Paramount Global, Bob Bakish, in occasione della conferenza sugli utili del primo trimestre dell'azienda.



L’enorme successo di "Jackass Forever"

"Jackass Forever" è il quarto film della lunga saga cinematografica.

Ha debuttato ai vertici del botteghino statunitense lo scorso febbraio, con ben 23,5 milioni di dollari di incasso.

Ha debuttato ai vertici del botteghino statunitense lo scorso febbraio, con ben 23,5 milioni di dollari di incasso. Nessuno se lo sarebbe aspettato, diciamocelo. Nessuno a partire dalla produzione, che non credeva che le follie degli stuntman più rock'n'roll che esistano al mondo potessero ancora affascinare così tanto il pubblico. E invece quei pazzi della grande Famiglia Jackass possono scordarsi il pre-pensionamento, viste le cifre esorbitanti registrate dall'ultimo lungometraggio dell'epopea.



"Jackass Forever" include membri del cast originale, come i classici-mitici-cult Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, oltre a diversi volti nuovi, tra cui Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney e Jasper Dolphin.



Knoxville vorrebbe passare il testimone a una nuova generazione

Il leader indiscusso di "Jackass", il mitico Johnny Knoxville, all'inizio di quest'anno aveva confessato durante un'intervista rilasciata a Variety che per lui sarebbe tempo di dire addio allo show.

"Jackass Forever" avrebbe infatti segnalato il suo ardente desiderio di consegnare le redini della sua mission a una nuova generazione di stuntman burloni.

Inoltre Knoxville si è detto troppo vecchio e ormai con troppe responsabilità genitoriali per continuare a fare ciò che l’universo di Jackass richiede.

Durante le riprese di "Jackass Forever”, per esempio, ha rischiato di finire molto male a causa di un colpo sferrato da un toro.

"Quelle erano grandi [acrobazie] e potevano finire altrettanto male. O peggio. Ho fatto abbastanza. Non ho niente da dimostrare. Ho dei figli da crescere. Questa è la cosa più importante”, aveva detto Johnny in occasione di un'intervista prima dell'uscita del film.



Tra poco vedremo "Jackass 4.5"

Per ingannare l'attesa prima di vedere un nuovo capitolo della serie televisiva, segnatevi in agenda l'appuntamento del 20 maggio: in questa data uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) "Jackass 4.5", un film composto da filmati extra girati durante la realizzazione di "Jackass Forever".

Il "Bam Margera-gate"

Nel film "Jackass Forever" non compare uno dei nomi storici dei protagonisti della serie, sia televisiva sia cinematografica, ossia quello dello stuntman e skater professionista Bam Margera. È molto probabile che Margera non prenderà parte nemmeno alla nuova serie televisiva di cui Paramount ha dato notizia, visto che è stato bandito dal set. Contro di lui c'è addirittura un ordine restrittivo che il tribunale ha concesso al regista Jeff Tremaine. Durante le riprese di “Jackass Forever”, pare che Margera abbia tenuto un atteggiamento talmente difficile da spingere la produzione a tagliare tutte le scene che lo vedevano protagonista, eliminandolo definitivamente dal progetto. A svelare la notizia era stato lo stesso Bam Margera su Instagram, con una serie di video in cui esortava i fan a boicottare il film. Si è anche lamentato per le pressanti richieste della produzione di sottoporsi all'esame delle urine e all'alcoltest. A questi video sono seguiti poi altri assai scabrosi, prontamente rimossi da Margera (il quale ha spiegato di soffrire di bipolarismo). Nonostante abbia affermato di aver iniziato un trattamento medico, la situazione è precipitata al punto da spingere il regista Jeff Tremaine a chiedere un ordine restrittivo nei suoi confronti. Non è mai stato ufficializzato il motivo per cui il regista avrebbe richiesto l'allontanamento di Bam Margera ma il sito TMZ ha accennato a minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. Per i prossimi tre anni lo stuntman, skater e attore non potrà più avvicinarsi a Jeff Tremaine e ai suoi familiari.