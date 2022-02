Jackass Forever, trailer e poster svelano la data di uscita in Italia

Jackass Forever, cosa sappiamo

Jackass Forever è uscito da poco nei cinema americani dove ha esordito direttamente al primo posto nel botteghino con 23,5 milioni di dollari raccolti. Un grande traguardo considerato che la pellicola è costata solo 10 milioni. In Italia la pellicola arriverà al cinema il 10 marzo, ma in un numero limitato di sale. Nel cast troviamo Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy. Fra le guest star possiamo annoverare: Eric André, Tony Hawk, Machine Gun Kelly, Aaron “Jaws” Homoki, Jalen Ramsey e Danielle O’Toole. “Irriverente, sfacciato, irrispettoso Jackass Forever è un diversivo cinematografico che riporta sul grande schermo Johnny Knoxville e la sua banda di autolesionisti, pronti a tutto per una sana risata. Questo ultimo film della saga, tratta dalla serie tv targata MTV, è diretto da Jeff Tremaine e ripropone in chiave cinematografica gli scherzi masochisti che così tanto fanno ridere il pubblico offrendo un’alternativa alla classica commedia a cui siamo abituati” si legge in una nota stampa. La pellicola, distribuita da Eagle Pictures, è vietata ai minori di 14 anni. Lo show televisivo originale andò in onda su MTV dal 2000 al 2002. Visto il grande successo, vennero realizzati ben 3 film i quali, con un budget di produzione di appena 25 milioni di dollari, riuscirono ad incassare oltre 335 milioni.