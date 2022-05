Outlander 6, le location dove è stata girata la serie tv. FOTO

Dallo scorso 26 aprile, su Sky Atlantic e su NOW, è possibile assistere agli episodi della sesta stagione di Outlander, che si concluderà il prossimo 17 maggio. Tale opera è una trasposizione cinematografica di romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon , che ha riscosso un grande successo a livello internazionale. Outlander narra le vicende di Claire Randall , infermiera reduce dalla Seconda Guerra Mondiale che, dopo un viaggio con suo marito Frank nelle Highlands scozzesi, viene misteriosamente catapultata indietro nel tempo. Ella finisce addirittura nella Scozia del 1743, dove finisce per sposarsi con Jamie Fraser. Una scelta innanzitutto per proteggere sé stessa dagli eventi e, approfittando di questo, per cercare di tornare nel presente, nonostante la passione per Jamie sembri comunque crescere. Caitriona Balfe è l’attrice che interpreta la protagonista Claire Randall, mentre Jamie Fraser ha il volto di Sam Heughan.

Una serie tv interamente girata in Scozia

Nel corso delle stagioni, Claire e Jamie vagano un po’ per tutto il mondo, ma le riprese si sono interamente svolte in Scozia. Per quanto concerne la sesta stagione, infatti, la Scozia è stata confermata come luogo principale per la realizzazione della serie tv, che vede l’ingresso di un nuovo luogo chiamato Fraser’s Ridge, una comunità che è stata fondata, come si evince dal nome, proprio da Jamie Fraser, dove si sono insidiati anche altri coloni oltre la loro famiglia. Come spiega lo showrunner Ron Moore, Fraser’s Ridge è un luogo totalmente inventato che però s’ispira a Boone and Blowing Rock, realmente esistente in North Carolina. Come affermato in precedenza, però, l’intera sesta stagione è stata girata in Scozia e anche le scene di Fraser’s Ridge si sono svolte nel territorio. Queste le parole di Ron Moore riprese da Access in cui spiega la scelta di restare in Scozia: “Alcune parti della Scozia assomigliano al territorio della North Carolina, dunque abbiamo scelto di non spostarci”.

Per la precisione, però, Fraser’s Ridge è sì ambientato e filmato in Scozia, ma presenta anche delle sequenze, formate da soli sfondi panoramici, proprio del territorio statunitense aggiunte in fase di montaggio. Come nelle precedenti stagioni, le riprese si sono svolte anche all’interno del Wardpark Film and Television Studios, che si trova a Cumbernauld, a due passi da Glasgow. Inizialmente, l’attore Sam Heughan ha protestato circa la scelta di non muoversi dalla Scozia per le riprese, tornando poi sui proprio passi ammettendo che non c’era posto migliore.