Outlander, è in arrivo su Sky Serie la sesta stagione: il trailer

Continua la trasformazione televisiva della saga Outlander della scrittrice Diana Gabaldon. La sesta stagione andrà in onda su Sky Serie a partire dal 26 aprile alle ore 21.15.



Ecco alcune anticipazioni di cosa ci attende. Dopo i durissimi eventi del finale della quinta stagione ritroviamo Claire e Jamie a Fraser’s Ridge, sempre impegnati a proteggere con ogni mezzo non solo la loro famiglia (Brianna, Roger, il piccolo Jeremiah, Ian) e le persone che fanno parte del loro ‘’clan’’ (tra cui Fergus, Marsali e Lizzie), ma anche la loro nuova casa, da cui dipende il loro futuro. Nell’America coloniale – un mondo in pieno divenire, ricco di possibilità ma anche di problemi – i conflitti di certo non mancano, e oltre alle forze esterne bisogna fare attenzione anche ai crescenti conflitti all’interno della comunità. Mantenere la pace in una società che sta marciando spedita verso la Rivoluzione, come Claire purtroppo ben sa, infatti si rivelerà una missione molto più difficile del previsto.