Roar, la serie tv antologica con Nicole Kidman: cosa c'è da sapere

La serie tv basata sui racconti di Cecelia Ahern è disponibile dal 15 aprile su Apple TV+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Ha debuttato su Apple TV+ il 15 aprile scorso (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e fa già molto discutere: stiamo parlando di Roar, la serie tv che vede nel cast la star di Hollywood Nicole Kidman. La prima stagione è composta da 8 episodi, già tutti disponibili sulla nota piattaforma di streaming. Il progetto si basa su di una serie di racconti brevi sul ruolo della donna nella società contemporanea, ispirati dal libro di Cecelia Ahern e sceneggiati da Liz Flahive e Carly Mensch (Glow). La co-produzione vede la collaborazione tra la Blossom Film, di Nicole Kidman, la Made Up Stories e la Endeavor Content.

La trama e il cast approfondimento Roar, il trailer della serie dark comedy femminista di Nicole Kidman Serie tv antologica, Roar si basa sui racconti di Cecelia Ahern e, con fantasia e astuzia, narra in ogni episodio storie di donne molto diverse tra loro, delle loro esperienze e di come queste figure femminili riescano a navigare attraverso le percezioni proprie e altrui di loro stesse. Questa dark comedy spazia tra generi diversi, dal realismo all’horror psicologico, esplorando le vite di donne assolutamente normali, in lotta con le loro contraddizioni e i loro dilemmi, in situazioni per loro straordinarie, ma che rappresentano battaglie universali. Il titolo Roar è ispirato a un inno femminista di Helen Reddy: “I Am Woman, Hear Me Roar”, cioè “Sono una donna, ascolta il mio ruggito”. Nel cast, oltre alla Premio Oscar Nicole Kidman (The Hours), nel ruolo di Robin, troviamo anche Cynthia Erivo (Harriet) come Ambia, Issa Rae (Insecure) nei panni di Wanda, Alison Brie (Glow) in Rebecca, Betty Gilpin (Glow) interprete di Amelia, Fivel Stewart (Atypical) come Jane, Kara Hayward (Manchester By The Sea) alias Millie e Merritt Wever (Godless) nel ruolo di Elisa. E ancora Meera Syal come Anu, Judy Davis nei panni di Rosey, Hugh Dancy come il Detective Bobby Bronson, Simon Baker nel ruolo di Adam e Christopher Lowell nel Detective Chris Durst.

Gli episodi di Roar approfondimento Roar, le prime foto della nuova serie con Nicole Kidman La prima stagione di Roar è suddivisa in 8 episodi autoconclusivi, ognuno dei quali esplora una tematica importante legata al mondo femminile. Il primo episodio è intitolato The Woman Who Disappeared, cioè “La donna che scomparve”, e vede come protagonista Wanda (Issa Rae), una giovane scrittrice nera che ha da poco pubblicato un romanzo di grande successo. Wanda viene quindi convocata a Hollywood per creare l’adattamento del suo libro, ma l’incontro con alcuni dirigenti bianchi non andrà come sperato. La seconda puntata è The Woman Who Ate Photographs, “La donna che mangiava le fotografie”. In questo caso la protagonista è Robin (Nicole Kidman), che accudisce la madre affetta da demenza e al tempo stesso vede il figlio lasciare il nido materno, alla volta del college. L’unico modo per conservare la memoria sarà mangiare le fotografie. L’episodio numero tre è stato nominato The Woman Who Was Kept On A Shelf, “La donna tenuta su di uno scaffale”. I protagonisti sono Betty Giplin e Daniel Dae Kim. La moglie di un imprenditore molto ricco viene trattata come un vero e proprio trofeo dal marito. E ancora: l’episodio numero quattro è The Woman Who Found Bite Marks On Her Skin, “La donna che trovò sul suo corpo dei morsi”. L’interprete principale è Cynthia Erivo, nei panni di Ambia, una donna che, dopo avere partorito il suo secondogenito, inizia a trovare dei morsi sul suo corpo.

approfondimento Roar, Nicole Kidman, Cynthia Erivo e Alison Brie nella serie Apple L’episodio numero cinque The Woman Who Was Fed By A Duck, “La donna che fu imboccata da una papera”. La protagonista è Elisa (Merritt Wever), una single che vive un rapporto esclusivo con una papera che finisce per controllarla e la spinge a rivalutare la sua identità e il rapporto con gli altri. Alison Brie è Rebecca nel sesto episodio di Roar, dal titolo The Woman Who Solved Her Own Murder, “La donna che risolse il suo stesso omicidio”; mentre la puntata numero 7 The Woman Who Returned Her Husband, cioè “La donna che restituì suo marito”, racconta la storia di Anu, una vecchia immigrata indiana, prigioniera del suo matrimonio ormai spento. Cosa farà per risolvere la sua situazione? Semplice, restituirà il marito al negozio in cui lo aveva preso. Infine l’episodio numero otto, The Girl Who Loved Horses, “La ragazza che amava i cavalli”, in cui vi è una rilettura in stile femminista/adolescenziale di un classico duello western. L’episodio conclusivo vede Fivel Stewart e Kara Hayward, una in cerca di vendetta per la morte del padre, mentre l’altra brama di fermarla. La serie, composta da 8 episodi di 30 minuti ciascuno, è tratta da un libro che contiene più di 30 racconti. È facile pensare, dunque, che questo non sia altro che l’inizio di una lunga avventura.