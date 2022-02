Roar, le prime foto della nuova serie con Nicole Kidman

Come anticipato fin dalla genesi del progetto, Roar sarà uno show a carattere antologico con molti personaggi e numerose interpreti. Nelle foto diffuse online, riprese dai media di settore, Nicole Kidman ruba l'attenzione. L'attrice che ha vinto il Golden Globe come miglior attrice drammatica per Being the Ricardos – A proposito dei Ricardo, è certamente una delle osservate speciali di questo progetto di carattere antologico che racconterà otto storie legate a donne contemporanee alle prese con le problematiche del mondo moderno.

La stagione d'oro di Nicole Kidman

Roar si annuncia come uno dei prodotti seriali più interessanti della stagione: basato su racconti indipendenti scritti col tono della dark comedy dalla scrittrice di successo irlandese, si propone di investigare sul mondo contemporaneo attraverso gli occhi di donne moderne comuni. Tra le altre, c'è attesa per la prova di Nicole Kidman che sta certamente attraversando una fase felice e molto attiva della sua già folgorante carriera. I riconoscimenti legati all'ultima pellicola di Aaron Sorkin sono solo l'inizio di un'annata che vedrà la Kidman tornare ad occupare il grande schermo con diversi ruoli di rilievo: dal sequel di Aquaman, Aquaman e il Regno Perduto, a The Northman, attesa pellicola all star di Robert Eggers. L'attrice australiana ha dimostrato comunque di non disdegnare ruoli per il piccolo schermo: Roar è solo il prossimo progetto che la vede coinvolta dopo le più recenti interpretazioni, lodate da critica e pubblico, nelle miniserie The Undoing, disponibile su Sky, e Nine Perfect Strangers, disponibile su Amazon Prime Video e visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.