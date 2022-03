Roar, il trailer della serie dark comedy femminista di Nicole Kidman

Dal realismo magico si passa all'horror psicologico, cambiando registro, usando svariati stilemi e modi di raccontare. L'unico fil rouge che interesse di omogeneità tutta la serie è a doppio filo: il contenuto e il messaggio finale sono sempre i medesimi. Cosa significa essere donna in questa epoca è il contenuto, mentre il messaggio lo scopriremo non appena Roar uscirà su Apple TV (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Sicuramente, come in ogni favola che si rispetti, anche qui la morale avrà il suo peso. Mostrando il significato di essere donna oggi, questo progetto tenterà molto probabilmente di sensibilizzare l'opinione pubblica, di far riflettere il mondo. Potete guardare il trailer di Roar nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

È uscito il trailer di Roar, la serie antologica di Apple TV di genere dark comedy creata da Liz Flahive e Carly Mensch e prodotta da Nicole Kidman e Bruna Papandrea. L'attrice, oltre essere la produttrice esecutiva del progetto, recita in uno degli episodi. Il debutto è previsto per il prossimo 15 aprile; l'attesissima serie racconterà in otto storie cosa significa essere donna oggi. Una raccolta di favole femministe contemporanee che mescolano i toni cupi a quelli comici, con una produzione che spazia tra tantissimi generi cinematografici e narrativi.

La serie



Roar racconta otto storie di donne normali, colte però in circostanze abbastanza eccezionali. La serie parla di donne che mangiano fotografie, che vivono su uno scaffale come se fossero trofei, che danno appuntamento alle anatre. Lo scenario è assurdo e straordinario, tuttavia le vite contemplate risulteranno inquietantemente universali.



Lo show si avvale di un cast davvero stellare: la vincitrice dell’Oscar, dell’Emmy e del Golden Globe Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo), che qui è anche produttrice esecutiva, recita in uno degli otto episodi di Roar. Ed è in buona, buonissima compagnia. C’è con lei Cynthia Erivo (Harriet), insignita di Emmy, Grammy e Tony Award; la sei volte candidata all’Emmy Issa Rae (Insecure); la vincitrice dell’Emmy Merritt Wever (Unbelievable); Alison Brie (Non ti presento i miei, GLOW), nominata al premio SAG; la tre volte candidata all’Emmy Betty Gilpin (GLOW, La guerra di domani); Meera Syal (Yesterday), Fivel Stewart (Atypical) e Kara Hayward (Us).

Tantissimi anche i camei di divi internazionali, come Nick Kroll (Big Mouth), Judy Davis (Nitram), Alfred Molina (Spider-Man: No Way Home), Daniel Dae Kim (Lost), Jake Johnson (New Girl), Jason Mantzoukas (Big Mouth), Chris Lowell (GLOW), Ego Nwodim (Saturday Night Live), Griffin Matthews (L’assistente di volo – The Flight Attendant), Peter Facinelli (YesterYear), Simon Baker (The Mentalist), Hugh Dancy (Law & Order), Jillian Bell (Brittany non si ferma più), Bernard White (L’occhio del male) e Justin Kirk (Weeds).



Nicole Kidman è produttrice esecutiva assieme a Per Saari e alla loro Blossom Films, vincitrice di un Emmy. A bordo ci sono anche la produttrice (vincitrice di un Emmy) Bruna Papandrea, e Steve Hutensky e Allie Goss (produttori esecutivi per conto di Made Up Stories). Le creatrici, Liz Flahive e Carly Mensch, sono sia produttrici esecutive sia co-showrunner. Anche l’autrice della raccolta letteraria da cui la serie trae ispirazione, ossia Cecelia Ahern, è produttrice esecutiva (attraverso Greenlight Go).