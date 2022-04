Netflix ha pubblicato il teaser trailer nella terza stagione di Love, Death + Robots, la fortunata serie antologica di genere fantascientifico il cui nuovo capitolo è atteso per il 20 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



A un anno esatto di distanza dal secondo capitolo del programma (la seconda stagione era arrivata lo scorso 14 maggio, in formato mini-serie, comprensiva di soli otto episodi, contro i 18 della prima stagione uscita nel 2019) giungerà sui nostri schermi il terzo atto, atteso tanto quanto i precedenti. Per adesso non ci sono notizie ufficiali circa il numero di episodi che comporranno la terza stagione, benché i rumors parlino ancora di otto episodi.



L’ideatore dello show, Tim Miller, ha collaborato con niente po’ po’ di meno che il regista David Fincher. Dopo anni di sperimentazione con la sua società di animazione, Blur Studio, per realizzare lungometraggi e corti animati destinati a un target adulto, Miller ha esordito alla regia con Deadpool, registrando un enorme successo.

Proprio dopo il film del 2016 sull'eroe Marvel messo a titolo, Miller e Fincher hanno pensato bene di produrre assieme questa serie antologica di e per Netflix, nata dalle ceneri di un progetto a quattro mani tra i due che non ha mai visto la luce, ossia il reboot di un film di animazione sci-fi degli Anni '80: Heavy Metal, anche quello un progetto di tipo antologico e con un target adulto.



Potete guardare il teaser trailer di Love, Death + Robots 3 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.