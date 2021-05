Love, Death + Robots 2, il nuovo trailer della seconda stagione

È stato rilasciato un nuovo trailer “red band”, che ha offerto ai fan nuove sequenze del ciclo di puntate in arrivo. La prima stagione si è rivelata essere una piacevole sorpresa, tra idee innovative e proposte ispirate dal passato del genere. Il debutto è avvenuto due anni fa, per un totale di 16 episodi. La seconda stagione sarà invece composta dalla metà, appena otto episodi .

Love, Death + Robots 2, cosa sappiamo

approfondimento

Love, Death & Robots 2: il trailer della nuova stagione della serie

“Love, Death + Robots” è un esperimento riuscito. Un insieme di generi, stili e trame, una contaminazione di idee e media, con il mezzo animato a fare da filo rosso tra un episodio e l’altro. Il tutto ambientato in un futuro distopico, con l’umanità in bilico tra vita, in tutte le sue sfaccettature, e morte, in agguato dietro ogni angolo.

La piattaforma ha fornito qualche importante informazione in merito agli otto episodi che comporranno la seconda stagione: