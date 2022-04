Ozark 4 – Parte 2, un video speciale con il cast nel dietro le quinte

Serie TV

Ordinary Joe (Sky): dal 13 aprile. Genere: Drama. Trama: La vita è fatta di scelte e a volte un singolo istante può cambiarla per sempre. Lo sa bene Joe Kimbreau, che una volta laureato non sa che strada intraprendere. Dalla notte della cerimonia, la sua esistenza prende una piega decisamente inaspettata, snodandosi in tre universi paralleli: in uno Joe è una rockstar di successo con tante luci e alcune ombre, in un'altra un infermiere che lavora troppo, e in un'altra ancora un poliziotto, proprio come il defunto padre