Ozark 4: Parte 2, pubblicato il trailer

Le stagioni di Ozark

Il debutto di Ozark è avvenuto nel 2017 con la prima stagione composta da 10 episodi. Il 15 agosto dello stesso anno, dopo il buon successo ottenuto, Netflix ha rinnovato la serie tv per una seconda stagione, uscita il 31 agosto 2018. Il 27 marzo 2020, proprio all’inizio della pandemia COVID-19, è uscita anche la terza stagione composta sempre da 10 episodi. Infine, nel giugno 2020 la produzione ha deciso di rinnovare Ozark per una quarta e ultima stagione. Al contrario delle precedenti, è stato scelto di suddividerla in due parti da 7 episodi, con gli ultimi in uscita venerdì 29 aprile.

Chi sono gli interpreti dell’ultima stagione di Ozark

Vedremo ancora tra i protagonisti Jason Bateman, premio Emmy e interprete di Martin Bryde. A seguire, ecco Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hubliz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukse, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Roghenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker e Veronica Falcon.

La produzione

Il candidato agli Emmy Chris Mundy torna nel ruolo di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. In quest’ultimo caso, presenti anche Jason Bateman, Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey e Bill Dubuque, al fianco della co-produttrice esecutiva Laura Linney.

Dove è stato girato Ozark

La serie tv è stata quasi interamente girata in Georgia, nei pressi dei laghi Allatoona e Lanier. Sulle rive del primo luogo, si trova il Blue Cat Lodge, il ristorante che Marty Bryde rileva per coprire i suoi loschi traffici. Il posto esiste davvero, prima noto come Little River Grill e poi riaperto come JD’S on the Lake, servendo hamburger, frutti di mare e cocktail. Non lontano dal Blue Cat si trova il Little River Marina Center, il molo dove alcuni membri della banda criminale dei Langmore lavorano sulle barche. Noto anche come Suntex Marina, questo molo offre nella realtà servizi di alta qualità ai naviganti, come noleggio barche e boat club esclusivi.