Peter Ramsey scelto per dirigere Ahsoka, l'ultima serie Star Wars

Peter Ramsey, regista del live action Premio Oscar Spider-Man – Un nuovo universo, è stato scelto per dirigere Ahsoka, serie tv spin-off incentrata su una delle protagoniste apparse in Star Wars

La saga di Star Wars si arricchirà prossimamente di un nuovo capitolo, questa volta una serie tv spin-off incentrata su un personaggio in particolare. Stiamo parlando di Ahsoka Tano , che ha fatto la prima comparsa nel 2008 all’interno di Star Wars: The Clone Wars. Per Ahsoka Tano non si tratta, però, di una prima “inedita” su una serie tv, dal momento che il suo personaggio è apparso nel 2019 in The Mandalorian, con Rosario Dawson a prestarle il volto. Lo spin-off di Ahsoka Tano è in fase di produzione, che durerà sino al prossimo autunno, con data di uscita probabilmente prevista per la primavera del 2023. A dirigere l’opera sarà il regista Peter Ramsey.

Il regista non è nuovo a dirigere live action. La sua carriera, infatti, è iniziata nel 2009 con il cortometraggio Mostri contro Alieni – Zucche mutanti venute dallo spazio, facendosi però conoscere ai più con Le 5 leggende del 2012. La sua ultima fatica è stata Spider Man – Un nuovo universo del 2018, una pellicola che ha avuto un enorme successo tanto da vincere il Premio Oscar per il miglior film d’animazione, ma anche un Golden Globe e un Premio BAFTA nella stessa categoria. Insomma, quella di Peter Ramsey sembra essere una scelta piuttosto azzeccata e i presupposti che lo spin-off Ahsoka sia una grande successo ci sono tutti. Prima di concentrarsi esclusivamente alla regia dei live action. Peter Ramsey ha lavorato come storyboard artist in pellicole famosissime come Fight Club e Men in Black. In cantiere, avrebbe anche Blood Count e Love in Vain: il primo è un thriller incentrato sui vampiri, il secondo riguarda Robert Johnson, tra i più grandi artisti Blues.

Star Wars, un kolossal mondiale

Quando si parla di Star Wars, è difficile ipotizzare che qualsiasi persona non ne abbia mai sentito parlare. Star Wars, infatti, è senz’altro uno dei kolossal di maggior successo della storia cinema non solo negli Stati Uniti d’America, ma a livello globale. La prima pellicola risale al 1977, mentre l’ultima è del 2019. Nel mezzo, 9 film che però non rispettano l’ordine cronologico degli eventi. Infatti, la trilogia che va dal 1977 al 1983 in realtà si colloca dopo la trilogia prequel uscita nelle sale cinematografiche tra il 1999 e il 2005. Un ordine che non verrà intaccato dall’ultima trilogia dal 2015 al 2019. Nel mezzo, anche altri lavori tratti da Star Wars, tra serie tv e live action. Per chi volesse guardare i film seguendo gli eventi, ecco l’ordine in cui vederli:

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999) Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002) Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005) Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977) Star Wars: Episodio V – L’impero colpisce ancora (1980) Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983) Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza (2015) Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017) Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019)

In conclusione, lo spin-off Ahsoka non sarà comunque l’ultimo lavoro riguardante il mondo di Star Wars. I fan, quindi, possono stare tranquilli: per ancora molto tempo la saga andrà avanti.