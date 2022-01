Star Wars, Ahsoka: Mary Elizabeth Winstead nel cast

L'attrice statunitense nota per aver interpretato la Cacciatrice in “Birds of Pray”, debutterà nell'universo di “Guerre Stellari”. Al momento tutti i dettagli sul personaggio sono top secret Condividi

Comincia a prendere forma il progetto Ahsoka, serie live action spin-off di The Mandalorian incentrata sulle avventure di Ahsoka Tano. Secondo The Hollywood Reporter, nel cast sarebbe stato confermato l'ingresso di Mary Elizabeth Winstead. L'attrice sarebbe un altro dei nomi di alto livello della produzione Lucasfilm e Disney + dopo Rosario Dawson annunciata come interprete del personaggio principale. Lo show sarà pronto per il debutto in streaming non prima del 2023.



Mary Elizabeth Winstead, volto del cinema action approfondimento Star Wars, Hayden Christensen sarà di nuovo Anakin Skywalker Quello di Mary Elizabeth Winstead, apprezzata attrice statunitense classe 1984, rappresenta un ottimo punto a favore della nuova avventura ambientata nel vasto universo di Star Wars, sempre più proiettato in direzione di una convincente espansione televisiva. La produzione di Ahsoka è ancora nelle sue prime fasi e secondo i media statunitensi entrerà nel vivo non prima dell'inizio di questa primavera; al momento, non sono noti molti dettagli sullo show scritto da Dave Filoni e prodotto assieme a Jon Favreau né tantomeno è possibile andare oltre le ipotesi sul ruolo della Winstead, scelta certamente per le attitudini mostrate all'interno del cinema dotato di una certa dose di azione. Tra gli ultimi titoli nella filmografia dell'attrice, il thriller del 2021 Kate, in cui ha interpretato una tosta protagonista, un'assassina a pagamento, e prima ancora Birds of Pray, in cui ha diviso la scena con la protagonista Margot Robbie. In quest'ultimo titolo la Winstead aveva fatto ingresso nel DC Extended Universe nei panni di Helena Bertinelli, una giovane vigilante figlia di un boss spietato italoamericano che assume l'identità de Cacciatrice, abilissima nel combattimento con una balestra come arma principale. Tra le altre partecipazioni importanti della carriera della Winstead, quelle nei film Scott Pilgrim Vs. the World, La cosa, 10 Cloverfield Lane e la serie televisiva Fargo con un ruolo ricorrente.

Ahsoka: il set in primavera approfondimento Star Wars, 11 serie TV in arrivo nei prossimi anni A poche settimane dall'inizio delle riprese in California - tempi che si immagina saranno rispettati nonostante il dilagare negli States della variante Omicron che ha messo in pausa anche il set di The Mandalorian 3 - gli appassionati di Guerre Stellari, al passo con la visione dei più recenti prodotti televisivi usciti in streaming, si interrogano sulla possibile trama di Ahsoka. Secondo la sinossi ufficiale il nuovo prodotto racconterebbe alcuni eventi che fanno riferimento anche a produzioni animate come The Clone Wars, ma Rosario Dawson è già apparsa nei panni di Ahsoka Tano in The Mandalorian. Il nuovo show farà riferimento anche al rapporto allieva/maestro con Anakin Skywalker visto nella serie animata. Nel cast ci sarà dunque Hayden Christensen nei panni del leggendario combattente Jedi poi diventato Darth Vader, Ivanna Sakhno in quelli di una mercenaria e Natasha Liu Bordizzo nel ruolo della combattente mandaloriana Sabine Wren.