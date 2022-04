Harrison Ford, dopo Indiana Jones lo vedremo nella serie TV Shrinking

Il divo (oggi 79enne) che vedremo nel giugno 2023 vestire nuovamente i panni iconici di Indy nell'atteso quinto capitolo diretto da James Mangold sta per incominciare a lavorare anche a una serie televisiva. Si tratta dello show comico in 10 episodi di Apple TV+

Harrison Ford sta per incominciare una nuova avventura. Non ci riferiamo a quella dentro e fuori di metafora, ossia l'attesissimo quinto capitolo della serie cinematografica di Indiana Jones in cui lo vedremo vestire di nuovo i panni del mitico Indy, nel giugno 2023. La nuova avventura a cui ci riferiamo è quella di una serie televisiva: l'attore, 79 anni, oltre a essere impegnato sul set del nuovo film di Indiana Jones diretto da James Mangold sta per incominciare anche la partecipazione alla serie televisiva Shrinking, come riporta Nellie Andreeva nel suo articolo apparso poche ore fa sul magazine statunitense Deadline.

Si tratta di una serie comica composta da 10 episodi che andrà in onda su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). È scritta e prodotta da Jason Segel (il Marshall Eriksen di How I Met Your Mother), che l’ha scritta a sei mani assieme al co-creatore e produttore esecutivo di Ted Lasso, Bill Lawrence, e a Brett Goldstein.

In Shrinking Harrison Ford interpreterà uno psicologo a cui è stato appena diagnosticato il morbo di Parkinson.