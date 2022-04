Trivia Quest, tutto quello che c'è da sapere sul primo quiz

Trivia Quest, tra sperimentazioni ed easter egg

Trivia Quest si prospetta essere una vera e propria sperimentazione, a detta della stessa Netflix. Non solo nell’argomento trattato, ma anche nel montaggio e realizzazione. Gli episodi sono arricchiti da diversi easter egg relativi ad alcune delle più famose produzioni Netflix. Già nel trailer ha fatto la comparsa il Demogorgone di Stranger Things, di cui Evil Rocky è un vecchio amico. Trivia Quest non è però il primo esperimento della piattaforma streaming in questa direzione: nel 2017 era uscita la versione interattiva de Il gatto con gli stivali, seguito da titoli come Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contro il reverendo. Uno dei più innovativi è stato certamente il documentario di sopravvivenza You vs. Wild con Bear Grylls, nel quale lo spettatore doveva scegliere la migliore strategia di sopravvivenza per aiutare Bear Grylls a concludere la sua missione. Infine il gioco Cat Burglar era stato lanciato a febbraio, sotto forma di cartone animato in stile Looney Tunes in cui bisognava catturare il ladro felino rispondendo ad alcune domande. Trivia Quest è supportato su tutti i dispositivi compatibili con i contenuti interattivi Netflix.