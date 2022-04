L'interprete principale dello show rassicura i fan: con la messa in onda delle prime due puntate nella serata di debutto, l'ulteriore attesa sarà ampiamente ripagata

Ci sono novità per gli appassionati di Star Wars che hanno già fatto partire il conto alla rovescia per l'uscita di Obi-Wan Kenobi, miniserie spin-off ambientata nell'universo creato da George Lucas con protagonista Ewan McGregor nei panni del giovane Maestro Jedi. Lo show, il cui debutto sul piccolo schermo era stato fissato per il 25 maggio, andrà in onda due giorni dopo, il 27 maggio, in streaming su Disney + e visibile anche su Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. I fan hanno appreso la notizia attraverso una breve clip in cui Ewan McGregor in persona rassicura tutti che l'attesa varrà la pena: il prossimo 27 maggio saranno trasmesse ben due puntate del nuovo, attesissimo show.

La serie finirà il 24 giugno Con la trasmissione di due puntate in una sola serata, è possibile ufficializzare la fine anticipata di Obi-Wan Kenobi, in onda con 6 episodi totali dal 27 maggio al 24 giugno. La ragione dello spostamento è facilmente intuibile: Disney + vuole garantire allo show diretto da Deborah Chow, già regista dei primi due episodi di The Mandalorian, uno spazio esclusivo nella programmazione complessiva della stagione della piattaforma. Nel mese di giugno, infatti, è previsto il debutto di Ms. Marvel, show Marvel Studios di sicuro richiamo per il pubblico. Ms. Marvel, come indicato sul poster e nel trailer ufficiale diffusi a metà marzo, sarà distribuito a partire dall'8 giugno con sei appuntamenti settimanali.



La trama del nuovo show Attesa compensata, dunque, come annunciato da Ewan McGregor nella clip di circa quaranta secondi, con la messa in onda di due episodi nella stessa data, una notte impedibile per i fan di Guerre Stellari, ansiosi di conoscere lo sviluppo della nuova storia che è ambientata a distanza di dieci anni dagli eventi del lungometraggio Star Wars: La Vendetta dei Sith (2005) dal quale tornerà non solo l'attore scozzese ma anche il compagno di set Hayden Christensen. Quest'ultimo, in quella pellicola, aveva compiuto il passaggio al Lato Oscuro della Forza; Obi-Wan, adesso, sperimenta sulla sua pelle una fase particolarmente buia per la Galassia. Il maestro Jedi, ritirato sul pianeta Tatooine, veglia sulla sicurezza del piccolo Luke Skywalker ma l'Impero è indomabile nel dare la caccia ai sopravvissuti dell’Ordine 66. Obi-Wan sarà impegnato in una missione speciale per la salvezza della Galassia: è lui, questa volta, la speranza per il futuro.





