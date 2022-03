Raised by Wolves - Una nuova umanità, svelato oggi il trailer

Serie TV

Raised by Wolves, 10 motivi per cui vedere la serie tv. FOTO

Androidi che provano sentimenti, pianeti inesplorati ma non disabitati, l'eterno scontro tra scienza e fede, la lotta per la sopravvivenza, Travis Fimmel con un mullet che grida vendetta, domande esistenziali come se piovessero: ecco 10 motivi per cui 'Raised by Wolves' va assolutamente vista (in onda ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)

1 - Per le ottime performance della danese Amanda Collin e del britannico Abubakar Salim, che nella serie interpretano rispettivamente gli androidi Madre e Padre. Per prepararsi ai loro ruoli, i due interpreti si sono sottoposti a intense sessioni di allenamento in palestra: provate voi a entrare in quelle tutine e a fare bella figura! Tornando seri, i due attori sono veramente riusciti a dare vita a due personaggi ricchi di sfumature e decisamente interessanti.

2 - Perché c'è Ragnar Lothbrok, no, scusate, Travis Fimmel! Scherzi a parte, l'interprete australiano torna finalmente in scena in un ruolo che potrebbe fare concorrenza a quello della serie cult Vikings, il che è un bene. Certo, il taglio di capelli – un mullet in versione contemporanea – non aiuta a creare la giusta distanza dal suo celebre antenato seriale, ma siamo sicuri che il buon Travis saprà farsi valere come si deve anche senza ascia e corno pieno di sidro!