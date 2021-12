Raised by Wolves 2, pubblicato il teaser trailer. VIDEO

HBO Max ha rilasciato un video di 2 minuti in cui si possono vedere le prime scene della seconda stagione della serie tv che arriverà in Italia su Sky Atlantic. La data di uscita negli Usa è il 3 febbraio Condividi

Non sappiamo ancora se gli androidi sognino pecore elettriche, ma sappiamo che anche loro, come gli esseri umani, possono cambiare. A rivelarcelo è Madre, il personaggio interpretato da Amanda Collin in Raised by Wolves – Una nuova umanità, serie sci-fi prodotta da Ridley Scott, distribuita da HBO Max e visibile in Italia su Sky Atlantic. Le parole di madre sono quelle che aprono il teaser della seconda stagione, rilasciato da HBO Max e che potete vedere in alto su questa pagina. Il punto è capire se cambiare, avvicinandosi agli umani, sia una cosa buona o meno.

IN STREAMING SU HBO MAX DAL 3 FEBBRAIO approfondimento Raised by Wolves, la recensione del finale di stagione La serie, presentata in anteprima al Los Angeles Comic-Con, uscirà in streaming sulla piattaforma HBO Max il 3 febbraio, per poi arrivare anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Nelle immagini del teaser, la guerra di religione che minaccia di distruggere gli esseri umani presenti su Kepler-22 b sembra sempre più violenta, con Marcus, leader dei Mithraic, totalmente preso dal suo fanatismo. Nella seconda stagione, nuovi attori saranno aggiunti al cast originale.