The Staircase, arriva in primavera su Sky la miniserie con Colin Firth

Un true crime drama in otto episodi ispirato a una storia vera, con la star di Kingsman e Toni Colette. Coprodotta da Annapurna Television, arriverà anche in streaming su NOW

Debutterà in primavera su Sky e in streaming su NOW la miniserie The Staircase, con il Premio Oscar e vincitore del BAFTA Colin Firth (Kingsman – Il cerchio d’oro, A Single Man) nei panni di Michael Peterson e Toni Collette (Cena con delitto - Knives Out, Le nozze di Muriel) nei panni di Kathleen Peterson. The Staircase sarà disponibile in tutti in mercati in cui Sky è presente - Gran Bretagna, Irlanda, Germania Austria, Svizzera e Italia.