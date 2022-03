Il Re, i segreti della serie tv dal set. VIDEO

Girare una serie in un carcere, anzi, in due, non è certo semplice. Lo spiega bene chi ha lavorato a Il Re, il prison drama Sky Original che da venerdì 18 marzo è su Sky Atlantic e in streaming su NOW (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE), con Luca Zingaretti protagonista. Nel video che vedete in alto su questa pagina, potete fare un viaggio all’interno del lavoro svolto tra set e luci della produzione Sky.