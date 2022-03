Tekken: Bloodline, pubblicato il teaser

Netflix ha rilasciato, con grande stupore di tutti, il primo teaser trailer ufficiale di Tekken: Bloodline, la serie animata che arriverà sula piattaforma entro la fine del 2022 e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Non abbiamo ancora molte informazioni a riguardo, sappiamo solo che la serie tv animata sarà ricca di azione e colpi di scena. Non è trapelata nessuna notizia sullo staff e sui doppiatori che faranno parte del cast.

La sinossi della serie animata

In attesa di poter scoprire qualcosa in più su Tekken: Bloodline, vi proponiamo la trama:

“Il potere è tutto. Jin Kazama, fin da piccolo, impara da sua madre le tecniche di autodifesa della loro famiglia. Nonostante ciò, egli resta completamente inerme quando una nuova forza, oscura e demoniaca, distrugge tutto quello che gli è più prezioso, stravolgendo la sua esistenza per sempre. Jin, arrabbiato con se stesso per non essere stato capace di intervenire, vota la sua vita alla vendetta e, per riuscire ad ottenerla, insegue il potere assoluto. La ricerca in atto lo spinge verso quella che viene considerata come la battaglia più importante del mondo: il King of Iron Fist Tournament.”

La storia del videogioco

Per chi non lo sapesse, Tekken è un videogioco 3D di combattimenti, prodotto da Namco e tra i più importanti nella storia dei videogame. Namco ha già cercato di allargare il suo universo in altri progetti, per ora senza molto successo. Il suo nome deriva dai tornei di arti marziali a cui partecipano i protagonisti, per conquistare il titolo di The King of Iron First Tournament, in italiano il Re del Torneo del Pugno di Ferro.

Tra i primi franchise di combattimento in 3D, inizialmente è nata come serie arcade, per poi uscire nelle versioni per PlayStation, Xbox, Nintendo e Microsoft Windows. I giocatori possono scegliere uno dei personaggi disponibili nello schieramento e utilizzarlo per uno scontro corpo a corpo contro un altro avversario. La sua particolarità, rispetto ad altri videogame del genere, è la possibilità di utilizzare un tasto per ogni arto del personaggio scelto, dando la possibilità di imparare intuitivamente degli attacchi differenti e molto speciali, enfatizzando il ritmo e la strategia del gioco.