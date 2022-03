Vikings: Valhalla, video backstage dell'assalto al London Bridge

Il filmato si apre con brevi clip dalle scene del film, mentre Leo Suter-Harald Sigurdsson e Sam Corlett-Leif Eriksson spiegano perché l’assalto al London Bridge sia un passaggio cruciale della strategia vichinga alla conquista di Londra. Il video continua con uno stacco dalle scene del film per aprirsi alle immagini di backstage , in cui gli addetti alle scenografie spiegano come è stato ricreato l’iconico ponte. Per renderlo il più possibile realistico, è stato utilizzato lo stesso legno impiegato ai tempi delle invasioni , ricreando così il ponte in modo fedele. La struttura finale risulterà lunga oltre 45 metri. Seguono poi le immagini in cui viene creata la scena dell’assalto, dalla ripresa agli effetti speciali aggiunti in fase di lavorazione, passando per le intrepide prove degli stunt-man.

Leo Suter e Sam Corlett sulla scena dell’assalto al London Bridge

Una scena, quella dell’assalto al London Bridge, di fondamentale importanza e già in precedenza analizzata dagli stessi attori, Leo Suter e Sam Corlett in una intervista delle scorse settimane. Come hanno riportato i protagonisti, gli elementi della battaglia hanno richiesto tre ponti e mezzo, divisi in tre set e mezzo e solo dopo, in fase di post-produzione con la CGI, sono stati uniti insieme. Una scena complessa, che ha richiesto un gran lavoro di squadra e coordinamento, dando vita alla scena certamente più memorabile di Vikings: Valhalla. La scena dell’assalto al London Bridge evidenzia la volontà di produzione e regista di rendere ogni scena realistica fin nei minimi dettagli. La scena non mostra solamente due armate che si scontrano, ma è costituita da tante brevi riprese di momenti chiave, come l’arrivo di frecce, corde e spade.

Se il merito è del lavoro di squadra dell’intera produzione, un ruolo fondamentale lo ha il creatore della serie, Jeb Stuart, che d’altronde ha grandi piani in mente. Come confermato in una recente intervista, Stuart ha già in mente il progetto di almeno tre stagioni: “Sarà enorme ed entusiasmante. Abbiamo dei grandi personaggi, storie in Paesi diversi, e così via. Penso che si possa quasi vedere oltre l’orizzonte. Quando ho proposto il progetto, ho pensato da subito a qualcosa con più stagioni, così che potessi sviluppare personaggi e storie a lungo termine.” Insomma, per la gioia di fan e appassionati, la storia è solo all’inizio.