HALO, l'attesissima serie Paramount+ arriva su Sky e Now

La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber ("American Gods") nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone ("Californication", “Hotel Portofino”, “Designated Survivor”) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor (serie di videogiochi "Halo", RWBY) nei panni di Cortana, l'IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

HALO , l'attesissima serie originale Paramount+, sarà disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in Italia. Il 28 marzo partirà su Sky Atlantic nella versione in italiano. Ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo "Halo" per Xbox®, la serie mette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.

Nel cast anche Bokeem Woodbine ("Fargo"), Shabana Azmi ("Fire"), Natasha Culzac ("The Witcher"), Olive Grey ("Half Moon Investigations"), Yerin Ha ("Reef Break"), Bentley Kalu ("Avengers: Age of Ultron"), Kate Kennedy ("Catastrophe"), Charlie Murphy ("Peaky Blinders") e Danny Sapani ("Penny Dreadful"). Si uniscono al cast nei panni di personaggi originali della serie anche Ryan McParland ("6Degrees"), Burn Gorman ("The Expanse") e Fiona O'Shaughnessy ("Nina Forever").

halo è uno dei videogiochi più di successo di sempre

Ed è diventato un fenomeno di intrattenimento globale, con all’attivo più di 82 milioni di copie vendute in tutto il mondo e più di 6 miliardi di dollari di fatturato complessivo. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione prima ancora del debutto della prima. HALO è prodotta da SHOWTIME® in associazione con 343 Industries, insieme a Amblin Television di Steven Spielberg. Produttore esecutivo è Steven Kane, assieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television in collaborazione con 343 Industries, il regista Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture, e Kyle Killen e Scott Pennington per Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O’Connor e Bonnie Ross sono i produttori esecutivi lato 343 Industries. La distribuzione internazionale della serie è affidata a Paramount Global Distribution Group.