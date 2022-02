Interviste a personaggi e filmati d'epoca saranno la spina dorsale del nuovo prodotto a puntate (su Netflix dal 9 marzo) che mira a rivelare il lato meno noto di uno degli artisti più famosi del secolo scorso Condividi

Approfondire la vicenda personale di Andy Warhol, dunque dell'uomo prima dell'artista, è un esercizio interessante non solo per gli appassionati d'arte e le ragioni sono facili da intuire. L'esistenza di Warhol ha a che fare con la contemporaneità ed è infatti la realtà vera la materia filmica di The Andy Warhol Diaries, serie documentario che sta per sbarcare su Netflix, più precisamente, dal prossimo 9 marzo. Il nuovo trailer, oltre due minuti di anticipazioni, svela qualche dettaglio in più di questo prodotto che sarà visibile fin dalla data del suo debutto anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Il lato nascosto di Andy Warhol approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio 2022. FOTO Chi ha sfogliato I diari di Andy Warhol, a cura di Pat Hackett e pubblicati nel 1989, sa che si tratta di una lettura particolare, fatta di pensieri, chiacchierate e resoconti raccolti dall'allora segretaria dell'artista dai quali è possibile farsi un'idea del grande genio della pop art. La nuova operazione televisiva che ha la firma di Ryan Murphy, coinvolto come produttore esecutivo insieme a molti altri, mira a compiere la stessa impresa ma con l'ausilio delle immagini in movimento. Se infatti il best seller dei tardi anni Ottanta è arricchito da fotografie del tempo, sono i filmati di repertorio la vera ossatura del nuovo prodotto a puntate. The Andy Warhol Diaries non è un prodotto di fiction bensì una docuserie composta da sei puntate che mira a raccontare l'uomo dietro l'artista, il lato privato dietro la celebrità. Tra interviste registrate oggi e spezzoni di girato d'epoca, il lato nascosto di Andy Warhol emerge sempre più portando alla luce la natura scostante eppure bisognosa d'affetto di un personaggio apparentemente freddo e cinico. Tra gli argomenti trattati, interessante il focus sulla religiosità di Warhol e il suo rapporto con Jean-Michel Basquiat, col quale ci sarebbe stata una tenera relazione.