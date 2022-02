Jeen-yuhs, teaser trailer della 2° parte della docuserie su Kanye West

È uscito il teaser trailer della seconda parte di Jeen-yuhs, la docuserie di Netflix che racconta la vita e la carriera di Kanye West.

In questo nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo progetto, ancora più atteso poiché ormai sono ben due decenni che si parla di questa opera, grande protagonista è il rapper.



Il secondo atto della serie di tipo documentaristico arriverà il 23 febbraio sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con il titolo di Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy – Atto 2.



“Quando Ye ha firmato con l’etichetta Roc-A-Fella, sembrava che i suoi sogni stessero per diventare realtà. Ma nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo dopo”, scrive Netflix riguardo questo suo progetto, di cui ha acquistato i diritti dal rapper l'anno scorso.



“Le vite di una superstar emergente e di un regista si incrociano in questa intima docuserie girata nel corso di due decenni che ripercorre la carriera di Kanye West”, aggiunge la piattaforma di streaming video per presentare questa opera monumentale, frutto di ben vent'anni di chi è vissuto accanto all'artista. I registi dell'acclamato video di Through the Wire, ossia Coodie e Chike, sono coloro a cui si deve questa fatica: la coppia di due registi ha infatti seguito Kanye West nel corso di due decenni di vita e di carriera.



Potete guardare il teaser trailer di Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy – Atto 2 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.