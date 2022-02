L'uomo che cadde sulla Terra, il trailer della serie tv

L'uomo che cadde sulla Terra, cosa sappiamo

approfondimento

The Man Who Fell To Earth,serie remake de L’Uomo che Cadde sulla Terra

Ecco la sinossi ufficiale della serie: “Basato sull’omonimo romanzo di Walter Tevis e sull’iconico film interpretato da David Bowie, L’Uomo che cadde sulla Terra seguirà un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra a un punto di svolta nell’evoluzione umana e deve confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro”. La vita della scienziata Justin Falls (Naomie Harris), è sconvolta dall'incontro con una creatura aliena piombata all'improvviso sulla Terra, interpretata da Chiwetel Ejiofor. L'alieno è fuggito dal proprio pianeta, distrutto da una calamità che potrebbe ripetersi anche qui. Decide così di aiutare Justin a mettere punto una tecnologia che potrebbe cambiare il destino dell'umanità. Tanti saranno gli ostacoli e i pregiudizi che incontrerà, soprattutto quando verrà scoperto il suo segreto. Nel cast della serie ci sono anche Jimmi Simpson, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate Mulgrew, Clarke Peters e Bill Nighy. Alex Kurtzman e Jenny Lumet saranno autori e produttori della serie, oltre a essere coinvolti come showrunner in collaborazione con John Hlavin. La serie è stata prodotta da CBS Studios in collaborazione con Secret Hideout e Timberman/Beverly. La premiere de L’Uomo che cadde sulla Terra è prevista per il prossimo 24 Aprile su Showtime.