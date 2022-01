The Man Who Fell To Earth,serie remake de L’Uomo che Cadde sulla Terra

È stato pubblicato il teaser trailer di The Man Who Fell to Earth, la serie televisiva remake del film del 1976 tratto dal romanzo di Walter Tevis con protagonista David Bowie intitolato L'Uomo che Cadde sulla Terra.



A distanza di svariati decenni Showtime ha deciso di realizzare questo attesissimo remake, trasformando il lungometraggio in un diverso formato, da far incorniciare dal piccolo schermo insomma.

Gli showrunner della serie TV sono Alex Kurtzman e Jenny Lumet, mentre i protagonisti sono Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris.

Nel breve video diffuso sui canali ufficiali di Showtime si vede Ejiofor nei panni di Faraday, un alieno che sta tentando di capire quale obiettivo dovrà perseguire adesso che si trova sul pianeta Terra. Entrerà in contatto con Justin Falls (interpretata da Harris), una giovane umana che tenterà di supportare l'alieno.



Potete vedere il teaser trailer della serie televisiva The Man Who Fell To Earth nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.