The Crowded Room, Emmy Rossum si aggiunge al cast

Emmy Rossum, nota al grande pubblico per il suo ruolo pluristagionale in Shamless, prenderà parte a The Crowded Room, nuovo e ambizioso progetto per la tv targato Apple TV+, attualmente in fase di pre-produzione. L'attrice statunitense va ad unirsi ad un cast ancora da completare, all'interno del quale figurano già Amanda Seyfried e Tom Holland.



L'attrice sarà la madre di Tom Holland approfondimento The Crowded Room, Tom Holland protagonista della serie antologica Sebbene manchino ancora molti dettagli per farsi un'idea di come sarà The Crowded Room, il progetto sembra farsi sempre più interessante, specie alla luce dei grossi nomi fino ad ora coinvolti, sia dal punto di vista della produzione che del cast che comincia a delinearsi in maniera precisa. L'ultima ad unirsi allo show è Emmy Rossum, attrice ma anche cantante e regista, nota per i suoi ruoli televisivi (di cui il più famoso è quello di Fiona Gallagher in Shameless) e cinematografici, tra i quali spicca la partecipazione in Mystic River di Clint Eastwood. La Rossum nella nuova serie dividerà il set con Tom Holland chiamato ad interpretare Danny Sullivan, personaggio fittizio ispirato a Billy Milligan, primo imputato assolto negli Usa per un crimine grave a causa dell'infermità mentale. Emmy Rossum sarà la mamma di Holland, una scelta abbastanza curiosa visto che tra i due attori la differenza di età non è consistente (lei ha trentacique anni, lui venticinque). Secondo l'Hollywood Reporter, l'attrice impersonerà Candy, una donna alla ricerca di un uomo in grado di salvarla dalla sua vita.