All American, la cantante JoJo entra nel cast della serie

Buon compleanno JoJo: le canzoni più famose della popstar

Diventata famosa da giovanissima grazie alla hit mondiale Leave (Get Out), compie 30 anni la cantante, che ha pubblicato 4 album e venduto 7 milioni di dischi solo con i primi due lavori. Il singolo The Change, del 2020, è stato scelto da Joe Biden e Kamala Harris come inno ufficiale delle presidenziali americane. LA FOTOGALLERY

JoJo, pseudonimo di Joanna Noëlle Levesque, è nata a Brattleboro il 20 dicembre 1990. Nel corso nella sua carriera ha pubblicato 4 album e venduto 7 milioni di dischi solo con i primi due

JoJo diventa famosa da giovanissima grazie alla hit mondiale Leave (Get Out), del 2004: la canzone, che ha venduto in tutto il mondo più di 3.500.000 copie, parla del tradimento del ragazzo di JoJo con un'altra ragazza