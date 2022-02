Obi-Wan Kenobi, la data d'uscita della serie Star Wars

Con un suggestivo poster che raffigura il protagonista Ewan McGregor sulle sabbie di Tatooine, parte il conto alla rovescia per il nuovo show, atteso dai fan per più di una ragione Condividi

Disney Plus ha ufficializzato la data di uscita della serie Obi-Wan Kenobi, attesa per il 2022. Lo show che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni dell'iconico personaggio di Star Wars, debutterà sulla piattaforma con la prima puntata il 25 maggio, un episodio ogni settimana come è accaduto per le serie precedenti prodotte da Lucasfilm. A comunicarlo è proprio la piattaforma di streaming che diffonderà il contenuto, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Della serie è stato condiviso anche un primo suggestivo poster.



Nel poster, il protagonista Ewan McGregor approfondimento Obi-Wan Kenobi, prime foto di Ewan McGregor sul set Le inconfondibili sabbie di Tatooine sono l'ambientazione del primo poster ufficiale che segna l'inizio del conto alla rovescia per l'uscita di Obi-Wan Kenobi, la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars, le cui riprese erano terminate la scorsa estate. Nell'immagine vediamo il protagonista incedere verso di noi ed è certamente un piacere per i numerosissimi appassionati della saga di Guerre Stellari rivedere Ewan McGregor nel ruolo del maestro jedi già interpretato dall'attore con successo nella trilogia prequel di Star Wars. La sinossi ufficiale rivela che lo show svilupperà gli eventi successivi a quanto raccontato nell'episodio III, Star Wars: la vendetta dei Sith (2005), quindi dopo la rovina di Anakin Skywalker che ha scelto di diventare il malvagio signore dei Sith, Darth Vader. Il cavaliere Jedi, che ha il compito di vegliare sul figlio di Darth Vader, si rifugia su Tatooine, pianeta designato per nascondere il giovane Luke Skywalker dall'imperatore Palpatine ma soprattutto dal suo ex migliore amico e apprendista Jedi. Circa dieci anni dopo i fatti conosciuti, in un tempo cupo per la galassia e in un luogo inospitale e sotto assedio, riparte la nuova storia.

Il cast: Hayden Christensen e gli altri approfondimento Star Wars, 11 serie TV in arrivo nei prossimi anni Come già annunciato, insieme a Ewan McGregor tornerà ad interpretare il suo ruolo precedente anche Hayden Christensen, che sarà ancora una volta Anakin/Darth Vader, come nella trilogia prequel di Star Wars e il nuovo incontro/scontro tra i due è certamente uno dei maggiori motivi di interesse dei fan. Il cast comprende anche Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie, tutti interpreti la cui partecipazione è stata confermata quasi un anno fa prima dell'inizio delle riprese.

La regia del progetto è stata affidata a Deborah Chow, già dietro la macchina da presa per alcuni episodi di The Mandalorian, senza considerare la direzione di diverse puntate di The Man in the High Castle e American Gods; a Jody Harold, regista di King Arthur-Il potere della spada, invece, è stato affidato il progetto in qualità di showrunner.

Non resta che attendere, allora, i primi teaser trailer.