Clark, il teaser ufficiale della serie Netflix

Bill Skarsgård vestirà i panni di Clark Olofsson nella serie in arrivo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), alla regia Jonas Åkerlund . Poco fa la piattaforma di streaming ha condiviso il trailer mostrando alcune sequenze della produzione, protagonisti e ambientazione.

Clark, la data di uscita

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.