Space Force 2, il trailer della serie Netflix

Manca davvero poco per l’uscita di Space Force 2. La serie comedy con protagonista Steve Carell ha saputo lasciare il segno e ora viene lanciato online il trailer ufficiale per i nuovi episodi. Lo show, creato da Greg Daniels , vede il celebre attore di The Office nei panni del generale Mark Naird, posto alla guida della Space Force. Questa è una forza militare che deve operare nello spazio. Un’assoluta novità che la precedente amministrazione reputava necessaria. Spazio però a un nuovo Presidente, il che fa scattare la necessità per il team di dimostrare il proprio valore.

La seconda stagione di Space Force si apre con il generale Naird e il suo team che devono dimostrare d’essere un elemento valido e utile dell’esercito americano. Il loro lavoro rischia di finire nel dimenticatoio, così come il budget messo a disposizione. Al tempo stesso, però, ognuno di loro si ritroverà a fare i conti con questioni personali. Dovranno riuscire a fare squadra ancora una volta per non essere schiacciati dall’enorme pressione.

La seconda stagione di Space Force arriverà il 18 febbraio su Netflix, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Si registra un calo nel numero degli episodi, che passano da 10 a 7. Un passaggio importante avviene anche sotto l’aspetto della trama. Lo show è stato ispirato dall’ordine di Donald Trump di istituire un sesto braccio delle forze armate, che fosse incentrato sullo Spazio. Così come nella realtà, però, alla Casa Bianca vi è un nuovo Presidente. Le priorità sono cambiate e la Space Force potrebbe chiudere i battenti.

approfondimento

I migliori film di Steve Carell

Ecco il cast di Space Force:

Steve Carell: Generale Naird

John Malkovich: Dott. Adrian Mallory

Ben Schwartz: F. Tony Scarapiducci

Tawny Newsome: Capitano Angela Ali

Diana Silvers: Erin Naird

Jimmy O. Yang: Dr. Chan Kaifang

Don Lake: Brad Gregory

Lisa Kudrow: Maggie Naird

I fan potranno apprezzare un differente stile in questa seconda stagione. Greg Daniels ha avuto modo di parlarne con Collider: “Io e Steve Carell eravamo convinti di non voler copiare lo stile di The Office. Conclusa la prima stagione, ci siamo resi conto che non era così divertente girare il tutto in maniera cinematografica”. Ha spiegato come vi fossero molti tempi morti sul set, così da consentire l’impostazione della fotografia e dell’illuminazione.

Si sarebbe potuto sfruttare invece tutto questo tempo per far esplodere il talento del cast, in particolar modo di Steve Carell, un campione d’improvvisazione: “Gli attori sono brillanti ed è un peccato far girare loro una scena alla volta, facendoli poi aspettare. Meglio avere un modus operandi più flessibile, così da consentire loro di scherzare, divertirsi e improvvisare”.