Non siamo più vivi, trama della serie TV: nuovo Squid Game?

In meno di tre giorni dal suo arrivo sulla piattaforma di streaming Netflix, lo scorso venerdì 28 gennaio, “ Non siamo più vivi ” (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), si aggiudica la prima posizione tra i prodotti più visualizzati dell’appena concluso weekend.

"Non siamo più vivi", sinossi della serie (senza spoiler)

La nuova serie televisiva sud-coreana “Non siamo più vivi”, ha debuttato su Netflix lo scorso venerdì 28 gennaio, conosciuta in tutto il mondo come “All of us are Dead”. Scritta da Chung Sung-il e diretta dai colleghi Lee Jae Gyu e Kim Nam-su, si pone l’obiettivo di raggiungere e magari oltrepassare i grandi numeri ottenuti solo alcuni mesi fa dalla collega “Squid Game”, dando però un già chiaro segnale in questo weekend con i milioni di telespettatori nel mondo che l’hanno vista e apprezzata, facendola subito balzare in cima al rank dei prodotti streaming più visionati e commentati degli ultimi tre giorni.

Questa la sinossi della serie che è basata sul celebre manga webtoon “Now at Our School”. Titolo esplicativo, che fa riferimento a una scuola, perché è proprio lì che si concentrano la maggior parte delle vicende narrate durante gli episodi. “Non siamo più vivi” si svolge in un istituto superiore di una piccola cittadina sudcoreana, all’interno del quale viene scoperto uno studente con degli strani sintomi, probabilmente colpito da un virus. Malattia che inconsapevolmente si diffonde in maniera piuttosto rapida, colpendo in pochissimo tempo anche molti altri compagni di scuola, professori e staff con una soglia di contagio che, impossibile da contenere, raggiunge ben presto tutta la cittadina. Con le autorità che invitano la popolazione alla quarantena, il tutto si trasforma però in una vera Apocalisse, visto che il virus trasforma gli infetti in autentici zombie mangia-uomini. Molti, a scuola e non, si ritroveranno così costretti a combattere con tutte le proprie forze per avere salva la vita. Chi ce la farà resta tutto da scoprire.