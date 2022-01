All of Us Are Dead, il trailer della serie horror

La nuova produzione della Sud Corea arriverà sulla piattaforma il 28 gennaio: protagonisti alcuni teenager che combattono contro un'epidemia di virus zombie Condividi

Dopo il grande successo di Squid Game, occhi puntati sulle produzioni sudcoreane. Il 28 gennaio arriverà su Netflix “All of Us Are Dead”, “Non siamo più vivi”, serie che fonde il genere horror con il teen drama.

All of Us Are Dead, cosa sappiamo approfondimento Squid Game, il creatore della serie tv sta valutando stagioni 2 e 3 Netflix ha duffiso il trailer della serie, pubblicata in Italia con il titolo "Non siamo più vivi". All of Us Are Dead è scritta da Chun Sung-il e si basa sul fumetto digitale “Now at Our School” di Joo Dong-geun. Il webcomic è stato pubblicato proprio sul web tra il 2009 e 2011 in nove capitoli. La serie è diretta da Lee Jae Gyoo e si compone di 8 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno. Ecco la sinossi: “Quando il loro liceo diventa l'epicentro di un'epidemia da virus zombie, gli studenti intrappolati devono trovare una via di fuga per evitare il contagio”. All of Us Are Dead è diretto da Lee JQ e Kim Nam-su. Chun Sung-il ha scritto tutti i 12 episodi della prima stagione. La serie è interpretata da Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon e Yoo In-soo. Anche la star di Squid Game Lee Yoo-mi apparirà in un ruolo non rivelato.