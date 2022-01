Our Flag Means Death, teaser e foto della serie di Taika Waititi

La nuova serie con Rhys Darby e Taika Waititi dovrebbe fare il proprio esordio su HBO Max a marzo 2022. La data d’uscita precisa non è però ancora stata rivelata Condividi

Taika Waititi è pronto a lanciare la sua nuova serie TV dopo Reservation Dogs, della quale è autore e produttore, ma non regista. Lo stesso dicasi per Our Flag Means Death, titolo dello show che arriverà su HBO Max, che vedrà Waititi tra gli attori principali. La trama sarà incentrata sulle avventure piratesche di un aristocratico, Stede Bonnet, personaggio realmente esistito, che ha liberamente ispirato quello interpretato da Rhys Darby.

Our Flag Means Death, teaser trailer approfondimento Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2022. FOTO Il teaser presentato online mostra il vero punto di forza di Our Flag Means Death, la verve comica. Ci sarà spazio per analizzare il mondo piratesco ma, al tempo stesso, sarà incredibilmente divertente vedere come in questo ambiente letale possa trovare spazio Stede Bonnet e la sua ciurma, totalmente impreparati alla sfida più grande che abbiano mai fronteggiato. Si imbatteranno, ovviamente, in veri e propri pirati, spietati e sempre pronti a razziare. Il più temuto è Barbanera, interpretato da Taika Waititi, che sembra però affascinato da quest’avventura di una ciurma sgangherata, stando almeno ai pochi secondi lui concessi nel filmato.

Our Flag Means Death, trama e cast approfondimento Taika Waititi: “Thor 4 è il film più pazzo che abbia mai fatto" Seppur in maniera alquanto libera, Our Flag Means Death è ispirato a fatti realmente accaduti. Il protagonista è Stede Bonnet, un aristocratico cresciuto nel totale benessere. Un giorno, preso da una tremenda crisi di mezza età, decide di dare una svolta alla propria esistenza. Ha sete d’avventura e così si trasforma in un capitano. Non sceglie di guidare una nave qualsiasi. Opta per la via dei pirati, lanciando in mare la Revenge agli inizi del XVIII secolo. Ebbe modo di vivere incredibili avventure, che lo portarono anche al cospetto di Edward Teach, ovvero il leggendario pirata Barbanera, che al tempo dominava il Mar dei Caraibi. Ecco il cast di Our Flag Means Death: Rhys Darby: Stede Bonnet

Taika Waititi: Blackbeard

Kristian Nairn: Wee John Feeney

Nathan Foad: Lucius

Samson Kayo: Oluwande

Rory Kinnear: Captain Nigel Badminton and Chauncey Badminton

Con O'Neill: Izzy

Vico Ortiz: Bonifacia

Ewen Bremner: Buttons

David Fane: Fang

Joel Fry: Frenchie

Guz Khan: Ivan

Matthew Maher: Black Pete