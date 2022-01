La Famiglia Proud, pubblicato il trailer della nuova serie

Penny Proud sta per tornare sullo schermo con la sua eterogenea famiglia per nuove e coinvolgenti avventure che ripartiranno sul piccolo schermo esattamente dal punto in cui erano terminate Condividi

Penny Proud e la sua esilarante famiglia tornano sul piccolo schermo per un ciclo di avventure completamente inedito a distanza di oltre quindici anni dalla messa in onda della serie animata originale. I nuovi episodi de “La famiglia Proud più forte e orgogliosa” saranno disponibili su Disney Plus a partire dal prossimo 23 febbraio, come recita il coloratissimo trailer ufficiale ora disponibile. Lo show sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Il nuovo ciclo di episodi: i nuovi amici di Penny Proud approfondimento Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2022. FOTO I Proud, che hanno fatto parte con successo della programmazione dei primi anni del Duemila dell'emittente Disney Channel, sono pronti a debuttare sulla piattaforma di streaming Disney Plus per conquistare ancora una volta piccoli e grandi con le loro avventure. Tutto riparte, più o meno, da dove la storia era finita, con Penny Proud sempre protagonista ma ora più vicina, per età ed esigenze, ai desideri di una giovane donna. Alle prese con l'evoluzione, non solo anagrafica, della ragazzina, la sua numerosa famiglia composta da mamma, papà, fratellini più piccoli, nonna (con inseparabile barboncino) e nuovi amici ed amiche. Ma, se dal punto di vista degli eventi, gli anni non sembrano passati, l'inserimento di nuovi personaggi è stato studiato per riportare la storia ai giorni nostri: tra le new entry, la giovane attivista Maya Leibowitz-Jenkins che legherà con Penny, convinta femminista già nelle serie precedenti, Barry e Randall, i due papà di Maya, e Kareem, il fidanzato di Penny che avrà la voce, nella versione originale, di Asante Blackk, la star ventenne di “When They See Us”.