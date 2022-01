Y: L'ultimo Uomo, la serie cancellata non trova casa

Pessime notizie per tutti gli spettatori che hanno apprezzato non poco Y: L’ultimo uomo. La serie TV che ha adattato, con svariate modifiche, il celebre fumetto di Brian K. Vaughan e Pia Guerra , è stata cancellata dopo una sola stagione. Lo show di FX, disponibile su Hulu e Disney+, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick , si avvia verso l’addio definitivo.

Y: L’ultimo Uomo non avrà una seconda stagione

Se è vero che i miracoli possono accadere, allo stato attuale tutto punta in direzione di un addio definitivo a Y: L’ultimo uomo. La showrunner Eliza Clark ha infatti chiarito su Twitter le difficoltà incontrate per una nuova, ipotetica produzione.

“Abbiamo provato davvero duramente a trovare una piattaforma differente per la realizzazione della seconda stagione di Y: L’ultimo uomo. Tristemente sembra che ciò non accadrà. Spostare una serie da una parte all’altra è sempre incredibilmente difficile e ora è ancora più complicato. Tanti di voi hanno sostenuto molto la serie e sono grata per questo. Amo follemente il gruppo di artisti che hanno realizzato Y. Era il miglior ambiente creativo del quale abbia fatto parte, Sono immensamente orgogliosa del lavoro svolto”.

Una profonda delusione per Eliza Clark, così come per i fan. La showrunner ha spiegato come ci fosse una grande idea per la seconda stagione, che avrebbe introdotto delle vere e proprie svolte: “Spero continuerete a guardare lo show e direte ai vostri amici di farlo Anche se non termina come avremmo voluto, credo siano state raccontate delle storie complete e le interpretazioni sono eccitanti e coraggiose”.