Hell or High Water, una serie TV tratta dal film

Hell or High Water è un film del 2016, uno dei più riusciti di Taylor Sheridan , che per la seconda volta (la prima è Sicario) ha portato una pellicola al cinema in qualità di sceneggiatore. Una storia avvincente, ottimamente realizzata grazie al lavoro di David Mackenzie alla regia e il grande cast coinvolto:

Tutto questo verrà adattato per il piccolo schermo. Hell or High Water diventerà infatti una serie TV, stando a quanto riportato da Variety. Lo show è già in fase di sviluppo, basandosi sulla pellicola candidata a miglior film agli Oscar del 2017 . Andrà ovviamente ad analizzare maggiormente le vicende, soffermandosi ulteriormente sui tre protagonisti maschili.

Migliori film in uscita a gennaio 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Hell or High Water, serie TV: cosa sappiamo

approfondimento

Kansas City, nuova serie TV con Sylvester Stallone e Taylor Sheridan

Stando alle informazioni attuali, la serie TV di Hell or High Water sarebbe in fase avanzata. Completato sia lo script che del materiale addizionale, in vista di un eventuale ordine per una stagione completa. La storia si concentra su due fratelli. Uno è un ex detenuto e l’altro un padre divorziato. La vita è dura per entrambi, seppur per ragioni differenti, e sono alla ricerca di una scintilla che possa cambiare tutto finalmente.

Come se fosse possibile, la loro esistenza si fa di colpo ancora più dura. Nella pellicola li si vede fronteggiare la prospettiva di perdere il ranch lasciato loro dalla madre, ormai defunta. Qui è stato trovato un giacimento di petrolio ma i due perderanno la chance di approfittarne, se prima non pagano il mutuo con un’importante banca locale. Decidono dunque di compiere due rapine, per poi ritrovarsi due Texas Ranger alle calcagna.

Nello show si affronterà allo stesso modo il tema delle azioni disperate compiute da uomini messi spalle al muro dalla vita. In questo caso però vedremo un magnate del petrolio spregiudicato lasciare all’asciutto un’intera comunità del West Texas. Due fratelli del luogo decideranno, dunque, di scavalcare la giustizia locale, così da ottenere ciò che è loro. Lo faranno una rapina in banca alla volta.