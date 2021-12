Kansas City, nuova serie TV con Sylvester Stallone e Taylor Sheridan

Per questo motivo Taylor Sheridan farà parte del progetto Kansas City come produttore. Lo showrunner sarà invece Terence Winter . Un nome importante, legato a titoli televisivi di prestigio come I Soprano e Boardwalk Empire.

Sheridan è decisamente impegnato in questo periodo. È attualmente in onda negli Stati Uniti la quarta stagione di Yellowstone e a dicembre 2021 farà il proprio esordio 1883 , serie spin-off prequel dello show con Kevin Costner. È inoltre in fase di sviluppo una seconda serie spin-off, ambientata in Texas (dove nella quarta stagione viene spedito Jimmy per diventare un vero cowboy). Il titolo sarà 6666 .

Insieme dovranno riuscire ad adattarsi a uno stile di vita diametralmente opposto a quello loro solito. Vivere in Missouri richiede sacrifici e qui incontrerà una serie di personaggi decisamente sorprendenti, che lo affiancheranno nel suo percorso per raggiungere il potere.

Il personaggio che interpreterà Sylvester Stallone in Kansas City è Sal . Questi è un boss mafioso di New York. La sua vita è cambiata radicalmente, essendosi trasferito forzatamente a Kansas City. Al suo fianco vi è tutta la sua famiglia.

1883, il trailer dello spin-off di Yellowstone

Come detto, Taylor Sheridan è molto impegnato in questa fase della sua carriera. Due gli spin-off di Yellowstone, di cui uno in arrivo il 19 dicembre 2021 negli Stati Uniti. 1883 è un prequel dedicato alla famiglia Dutton.

Si fa un salto indietro, andando a raccontare il viaggio di James e Margaret Dutton, insieme alla loro famiglia. Devono fronteggiare le Grandi Pianure dell’America Selvaggia. Un luogo in cui la legge è dettata a suon di pallottole e il sangue scorre copioso.

Il gruppo in movimento è enorme ed è guidato da Shea Brennan, che non esita ad amministrare la propria legge. Alle loro spalle i Dutton non hanno altro che una vita di miseria. Il futuro è in Montana ma arrivarci in vita sarà un’impresa.

Differente il discorso per 6666, spin-off ambientato ai giorni nostri, che racconterà la vita all’interno del Four Sixes, celebre ranch in Texas dove è stato spedito Jimmy per diventare un vero cowboy nel corso della quarta stagione di Yellowstone: “Ranch fondato quando i Comanche dominavano il West Texas. Nessun ranch in America ha radici storiche più profonde del 6666. Ancora aperto com’era due secoli fa”.