Tutta la luce che non vediamo, Hugh Laurie e Mark Ruffalo nella serie

Una miniserie che promette di candidarsi per numerosi premi per serie TV drammatiche. Il tutto tratto da un celebre romanzo Premio Pulitzer

Continuano le produzioni Netflix dal ricco cast. È infatti in lavorazione una serie TV con Hugh Laurie e Mark Ruffalo. Il titolo sarà Tutta la luce che non vediamo, che sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Un progetto a dir poco intrigante, scritto da Steven Knight , creatore di Peaky Blinders.

Hugh Laurie è invece Etienne LeBlanc , eccentrico eroe della Prima Guerra Mondiale. La sua quotidianità è segnata da uno stress post traumatico. Si è lasciato il resto del mondo alle spalle, allontanandosi dalla vita in società. Ascolta e registra in segreto trasmissioni radio clandestine legate alla Resistenza francese.

È stata scelta l’ esordiente Aria Mia Loberti per interpretare il ruolo di Marie-Laure , la giovanissima cieca al centro della trama. La sua vita si intreccerà con quella di un militare tedesco. Mark Ruffalo è invece Daniel LeBlanc , fabbro del Museo di storia naturale di Parigi. è molto intelligente ed è pronto a tutto pur di dare a Marie l’indipendenza di cui ha bisogno. Il tutto in un periodo oscuro come quello dell’occupazione nazista. Al tempo stesso dovrà riuscire a proteggerla, tenendo al sicuro anche la pietra preziosa che custodiscono.

approfondimento

Marie Laure vive a Parigi, come detto, e scopre d’essere destinata alla cecità per il resto della sua vita alla tenera età di sei anni. La sua esistenza cambia per sempre una seconda volta quando di anni ne ha dodici. La sua città viene occupata dall’esercito nazista di Hitler. Lei e suo padre devono trovare rifugio tra le mura di Saint-Malo. Qui lei si ritroverà a fronteggiare una nuova oscurità.

Questa stessa viene percepita anche dal giovane Werner, che vive in un orfanotrofio in Germania. Per puro caso scopre d’essere molto abile nel riparare le radio. Una qualità che gli consente d’accedere all’accademia della Gioventù hitleriana. Diventa così un giovane soldato e in seguito partirà per una missione per localizzare i partigiani rivoluzionari. Il suo destino e quello di Marie Laure sono opposti ma in qualche modo si incroceranno.

Ecco il cast di Tutta la luce che non vediamo: