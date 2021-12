Kim Kardashian: un musicista sveglia i figli con canzoni natalizie

Per il suo primo Natale da divorziata (l'influencer si è separata da Kanye West, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti), la 41enne ha deciso di rallegrare i figli, che hanno 8, 6, 3 e 2 anni, con una canzone natalizia suonata per loro da un pianista. Questo per ogni mattina di dicembre. La star americana ha mostrato nelle Instagram Stories il soggiorno addobbato con un grande albero decorato , affiancato da renne a grandezza naturale. La sala, come tutta la villa di Kim Kardashian, è minimal, caratterizzata da pochi arredi e colori neutri. Il pianista scelto dalla reginetta dei social è Philip Cornish , a cui spetta quindi il compito di svegliare i quattro bambini ogni mattina con i tradizionali canti di Natale.

Kim Kardashian è quasi un avvocato

Intanto Kim Kardashian può festeggiare un traguardo importante: la star ha superato il “baby bar exam”, uno dei due esami necessari per diventare avvocato e praticare in California. "Ho superato il Baby Bar Exam” ha twittato l'influencer, ringraziando il popolare editorialista Van Jones e suo padre, il famoso avvocato Robert Kardashian, uno dei legali che ha difeso O. J. Simpson. "Sarebbe orgoglioso e sarebbe scioccato dal sapere che questa è la mia strada, sarebbe stato il miglior partner di studio. Mi hanno detto che prendeva in giro coloro che non superavano l'esame al primo colpo come ha fatto lui, ma mi avrebbe sostenuto", ha concluso, riferendosi ai suoi tre falliti tentativi prima di passare l'esame. Kim ha iniziato da quattro anni il tirocinio in uno studio legale e continua a studiare legge, senza però frequentare la facoltà di giurisprudenza. In California, infatti, è possibile fare l’esame di abilitazione senza una laurea. A spingere la star 41enne verso la carriera legale è stato l’impegno per i diritti civili, in particolare quello dei carcerati. Anche grazie al suo impegno l’ex presidente Donald Trump concesse la grazia alla 63 enne Alice Marie Johnson, imprigionata in Alabama da vent’anni per traffico di droga. Non solo: in tre mesi Kim è riuscita a riportare in libertà 17 detenuti condannati all’ergastolo per reati non violenti legati alla droga.