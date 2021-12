The Witcher 2, nuove foto della seconda stagione

Il 17 dicembre 2021 arriverà la seconda stagione di The Witcher, con protagonista Henry Cavill. Ecco alcune foto inedite e un video per aumentare l’hype nei fan Condividi

Il 17 dicembre si avvicina e i fan di The Witcher potranno apprezzare la seconda stagione della serie con protagonista Henry Cavill su Netflix. Lo show sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Sui propri social la piattaforma streaming ha pubblicato nuove foto inedite, così da aumentare l’hype degli appassionati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jay Maidment (@jaymaidmentphotography) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO Spazio a una serie di nuovi personaggi che i lettori e gli amanti dei videogiochi di The Witcher ben conoscono: Vesemir

Francesca

Lamber

Coen

Eskel Non mancano, però, anche i protagonisti e personaggi vari già apparsi nella prima stagione, da Geralt a Ciri, da Yennefer a Tissaia e Fringilla. Tra scatti e video, inoltre, si è potuto dare uno sguardo anche a Kaer Morhen, luogo dove Geralt è stato addestrato insieme ad altri Witcher e che ora sfrutta come base per tenere al sicuro Ciri, formandola al tempo stesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jay Maidment (@jaymaidmentphotography) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

The Witcher a Milano approfondimento The Witcher, il trailer della seconda stagione della serie tv Così come avvenuto con La Casa di Carta in passato, anche per The Witcher si è pensato di proporre una campagna pubblicitaria che coinvolgesse direttamente svariate città. In Italia la prescelta è stata Milano, dov’è stata posta una replica del Miriapode, ovvero una delle creature più spaventose e letali che Geralt si ritrova ad affrontare nei nuovi episodi della serie.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

L’installazione sarà a disposizione di fan e curiosi fino al 19 dicembre in piazza 25 aprile a Milano. Considerando la vicinanza al Natale, si è ben pensato di incastrare la creatura in una sfera, creando una sorta di palla di neve per turisti. A ciò si aggiunge un codice QR da poter utilizzare per attivare un particolare filtro, così da ritrarsi in un video personalizzato insieme alla creatura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jay Maidment (@jaymaidmentphotography) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

The Witcher 2, trama Geralt è certo che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden. Si ritrova così a dover prendere una decisione sul futuro di Ciri. Sceglie di condurre la giovane nel luogo più sicuro che conosca, a Kaer Morhen. È qui che lui è stato addestrato e tramutato in un Witcher. Decide di allenarla e provare a darle i mezzi per controllare l’enorme potere che è dentro di lei. All’esterno, intanto, re, elfi, umani e demoni sono in lotta per il controllo del Continente.